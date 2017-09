Carabinieri accusati di stupro, il gip: «Ragazze non macchinarono»

FIRENZE - Non vi fu alcuna «macchinazione" da parte delle due studentesse Usa nei confronti dei due Carabinieri accusati di averle violentate dopo averle accompagnate a casa con l'auto di servizio da una discoteca. Ed è «estremamente verosimile l'ipotesi che i rapporti sessuali siano stati consumati contro la volontà o comunque senza un consapevole e percepibile consenso delle due ragazze».

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO - E' uno dei passaggi dell'ordinanza con cui il gip Mario Profeta ha rigettato la prima richiesta di incidente probatorio della Procura di Firenze, di cui si occupano oggi Il Corriere Fiorentino e La Nazione. Tra i punti toccati nell'ordinanza anche il rigetto della richiesta del pm di interdizione di un anno nei confronti dei due militari accusati: a questo proposito il gip ritiene sufficiente la sospensione dal servizio disposta dall'Arma. «Il clamore internazionale della vicenda non rende plausibile - scrive il giudice - l'ipotesi di un rientro in servizio dei due indagati».

NESSUNA MACCHINAZIONE - Come detto, però, il giudice ha ritenuto comunque «gravissimi» gli indizi raccolti nei confronti dei due militari: «I due carabinieri - si legge nell’ordinanza - in contrasto con le regole note anche alla più inesperta recluta, hanno usato l’auto di servizio per accompagnare due civili. E dopo averle fatte entrare nel portone hanno avuto un approccio sessuale»; alla luce di tutto ciò, il giudice esclude l’ipotesi della «macchinazione» da parte delle studentesse.