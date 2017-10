Firenze, gli eventi da non perdere martedì 3 ottobre

FIRENZE – La settimana è appena cominciata e già la città risplende di eventi da non perdere. Dal concerto di un big della musica italiana contemporanea fino ai grandi eventi sullo sport nazionale. Ecco i nostri consigli.

Il concerto

Al Teatro Obihall, il live di Ermal Meta. Un nuovo tour costellato di sold-out, iniziato in primavera e di palco in palco porta a spasso per la penisola il nuovo concerto; due ore di energia, affidate a Ermal Meta, Dino Rubini (basso), Marco Montanari (chitarra), Emiliano Bassi (batteria), Roberto Pace (tastiera & pianoforte) e Andrea Vigentini (cori & chitarra acustica). Per info e biglietti: www.bitconcerti.it/ermal-meta.html.

Cinema Rassegne e Festival

Alla Fondazione Culturale Niels Stensen, di Viale Don Minzoni, 25/g, «Ferrante Fever»: come si spiega un fenomeno editoriale internazionale come il successo di Elena Ferrante? Una storia affascinante e inusuale si lega alla persona di Elena Ferrante che ha fatto di sé un personaggio tanto conturbante quanto quelli che si nascondono tra le pagine dei suoi libri. Chi si cela dietro la penna della scrittrice è un vero mistero e la più efficace delle provocazioni che ha portato i molti curiosi ad intraprendere addirittura indagini fiscali pur di venire a conoscenza dell'identità della creatrice della tetralogia de "L'amica geniale", opere queste, capaci di conquistare i cuori dei lettori italiani e internazionali. Quanto più la Ferrante nasconde il suo volto nell'anonimato, tanto più la sua fama cresce, al punto che il Time ha deciso di annoverarla tra i 100 personaggi più influenti del 2016, malgrado non se ne conosca la reale identità. Prezzo: € 10.

Festival del calcio

Al Football Fest di piazza della repubblica, il Festival del Calcio Firenze. Fino al 9 ottobre il festival approda in città. Sarà possibile incontrare dai volti più noti del giornalismo sportivo ai protagonisti del calcio dagli anni '80 ad oggi, dai calciatori ai presidenti, dagli allenatori agli arbitri, dal mondo del web al mondo dei libri, dall'illustrazione alla radio. Il Festival del calcio è un evento dedicato alle storie, alle persone, alla loro (e nostra) passione per l’epica del calcio. Nelle giornate del Festival si racconterà un calcio diverso, attraverso i campioni di oggi e di ieri, readings e concerti, proiezioni e mostre. Oltre il commento dell’attualità sportiva, il festival racconta lo sport non solo come fenomeno agonistico e sociale, ma soprattutto come emozione, spettacolo, immaginario collettivo. Gli eventi sono ad ingresso gratuito. Programma su www.festivaldelcalcio.it.

Arte e musica

Al Pop Cafè Santo Spirito di Piazza Santo Spirito 18A, «Diego e Frida». Un viaggio completamente in acrilico intorno alla figura del grande artista Diego Rivera e della sua geniale consorte Frida Kahlo. Sette tele realizzate dal pittore emergente argentino Pablo Ellena per commemorare la memoria dei due artisti messicani e la grande passione che si instaura quando brama, genio e sregolatezza si incontrano in un unico sacro ed eterno legame umano. Musicato da DJ Calzino.