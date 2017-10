Firenze, 5 eventi da non perdere mercoledì 4 ottobre

FIRENZE – C'è solo l'imbarazzo della scelta per questa serata fiorentina di metà settimana. In programma appuntamenti con lo sport, l'arte, la musica, il teatro e molto altro. Ecco i nostri consigli.

Arte

A Palazzo Strozzi, in mostra il Cinquecento a Firenze. Una straordinaria mostra dedicata al Cinquecento, ad un'epoca di eccezionale estro culturale ed intellettuale, contraddistinta a Firenze dalla figura di Francesco I e dalla Controriforma del Concilio di Trento. Numerose sono le opere restaurate in occasione della mostra. Eccezionali le presenze della Deposizione Capponi di Pontormo restaurata e della Deposizione di Volterra di Rosso a confronto ma i capolavori non finiscono qui ....scoprirete artisti che dallo scrigno dello Studiolo del Principe di palazzo Vecchio «escono» per realizzare pale d'altare di eccezionali dimensioni e qualità per le più importanti basiliche fiorentine. Assolutamente da non perdere.

Calcio

Allo stadio Artemio Franchi, la squadra Fiorentina Women's FC debutta in Europa nella Uefa Champions League con la partita del 4 ottobre allo stadio Franchi. Sfiderà la squadra Dbk Fortuna. Prezzo: € 10. Per informazioni: t.violachannel.tv/.

Teatro

Al cinema Sala Esse di via del Ghirlandaio n°38, il 4 e il 5 ottobre, alle 21, «Firenze agli sgoccioli?», commedia in tre atti di Gianfranco D'Onofrio con la regia di Sandro Aspettati. La Compagnia dei Baccelloni si esibirà devolvendo il ricavato a The Precious Hands Onlus ed alla Avsi. Entrata offerta minima 10 €. I biglietti possono essere acquistati in prevendita fino a esaurimento posti. Per acquisto biglietti e info contattare Emma 334 781 5749.



A ritmo di swing

Al Dancing La Perla di via Enrico Forlanini, 164 la terza stagione dell'appuntamento infrasettimanale ormai di riferimento per tutti i ballerini della Toscana dedicato al Social Dance. Una serata per spezzare la settimana swingando e socializzando, un ottimo modo per praticare ballando, e consolidare i passi appena imparati. «North River Bar, un piccolo locale a Tribeca, aveva iniziato a fare serate di ballo il mercoledì. Questo stravagante posticino e il Cat Club erano le uniche due serate di ballo fisse in città a quei tempi, e noi ci affollavamo tutti lì, sollevati e felici di poter avere la nostra dose di swing infrasettimanale». Cynthia R. Millman - Franky Manning Ambasciatore del Lindy Hop. Dalle 22.15 alle 00.30 Open Social Dance ingresso riservato ai Soci Tuballoswing. Ingresso gratuito e consigliato. Per info: www.tuballoswing.it, info@tuballoswing.it.

Comicità

Stand Up Comedy Italia, in collaborazione con La Macchina del Tuono, organizza una rassegna di Stand Up Comedy a Firenze. Prossimo appuntamento alle 21 all'Ex Gazometro (via dell'Anconella, zona Pignone) con Stefano Bellani in «Quattro meno al genitore» (di S.Bellani e M.Vicari). Ingresso gratuito, si consiglia la prenotazione: contatti@lamacchinadeltuono.it. Maggiori informazioni all'indirizzo: standupcomedy.it. Stand Up Comedy Italia, con i suoi 30.000 fan, è la più grande community italiana dedicata all'umorismo Stand Up. Dal 2014 ad oggi ha organizzato oltre 100 spettacoli umoristici in tutta Italia, ospitando i più interessanti comici italiani in circolazione ed è per questo diventata il punto di riferimento per gli spettacoli umoristici di qualità sul territorio nazionale.