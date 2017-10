Firenze, gli eventi del 14 e 15 ottobre

FIRENZE – Non manca nulla a questo weekend in città: un grande concerto, le visite culturali, i mercati, le serate a teatro e molto altro vi attende in città. Ecco i nostri consigli.

Musica

Grazie alla consolidata collaborazione con il Nelson Mandela Forum e alla volontà e all’impegno di persone che credono possibile un mondo senza discriminazioni, «Ti presento un amico» giunge alla sua dodicesima edizione. Sarà una serata di festa e amicizia, in sostegno dei bambini e dei ragazzi di Trisomia 21 Onlus Firenze. Come ogni anno, l’alternarsi sul palco di personaggi noti quali cantanti, comici e ballerini, renderà la serata degna di uno spettacolo di varietà che si rispetti ma con un valore in più. Presentano la serata: Angelo Baiguini e Federica Gentile. Ospiti: The Kolors, Paola Turci, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Barbara Foria ed altri. Prezzo: € 20.

Giornata Fai d'autunno

Domenica 15 Ottobre il Gruppo Fai Giovani Firenze ti porta a scoprire il Parco delle Cascine con visite guidate a contributo libero in alcuni degli edifici più rappresentativi della sua storia. Dalle 10 alle 17.30 saranno visitabili: La tenuta granducale che comprende la Palazzina granducale (sede della Scuola di Agraria dell'Università degli Studi di Firenze) e il giardino (dell'Istituto Agrario di Firenze), l'ex Manifattura Tabacchi, l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, la Scuola di Arte Sacra. Per partecipare basta presentarsi all'ingresso di uno dei luoghi aperti, non si accettano prenotazioni. Tutte le informazioni su www.giornatefai.it.Visite a contributo libero (contributo suggerito 3 euro) Per partecipare basta presentarsi all'ingresso di uno dei luoghi aperti, non si accettano prenotazioni.

Teatro

Al Teatro della Limonaia (Via Antonio Gramsci, 426 Sesto Fiorentino), Intercity Festival compie 30 anni e li festeggia con uno spettacolo dedicato a Montreal che riporta alla Limonaia un testo che qui debuttò tantissimi anni fa «Il sentiero dei passi pericolosi» di Michel Marc Bouchard (14 e 15 ottobre). Questa nuova produzione arriva in Toscana per la prima volta dopo il successo del suo debutto durante la scorsa stagione per la regia di Simone Schinocca. Un testo che rivela la solitudine dei mondi in cui spesso ci si ritrova a vivere. Personaggi, ruoli, che diventano gabbie, routine, da cui risulta impossibile staccarsi per trovare spazi di dialogo. Una metafora dell’inconciliabilità di mondi nati, e predestinati, per essere vicini e che in verità si rivelano tragicamente sconosciuti. Unica occasione di fuga: ritrovarsi in un non luogo, far cadere le proprie difese e i propri schemi, ritrovarsi nudi e senza le proprie maschere. E proprio quando tutto sembra perduto, ecco palesarsi l’occasione di incontro con il vero sé e con l’altro, nella sua tragicità, verità, ma, soprattutto, nella sua essenza.

Visita allo stabilimento Alinari

La Fratelli Alinari organizza una visita guidata straordinaria allo stabilimento storico. Saranno visitate: la sala vintage, la lastroteca, l'asciugatoio e la camera oscura. Per info e prenotazioni: 055 2395203, giorgio@alinari.it.

Mercati

Il 15 ottobre in piazza Santo Spirito si svolge la Fierucolina d'Autunno, un evento legato alle produzioni locali a basso impatto ambientale. Tra le bancarelle si possono trovare contadini, artigiani artisti, fruttaroli militanti, produttori di prelibatezze a tiratura limitata, ecologisti venditori di cappelli e giocattoli. Ingresso libero. A Novoli, la Festa d'Autunno con il Mercato del Forte dei Marmi. L'evento si svolgerà in due tratti del controviale del Viale Guidoni (zona Novoli) a Firenze: con mercato e street food.

Per i più piccoli

Sabato 14 ottobre alle 16.30 all' IBS Bookshop (via de' Cerretani 16/R Firenze), «Letturando, fiabe in libreria». Ogni sabato pomeriggio letture a alta voce di fiabe e racconti per tutti i bambini. Letture di Valentina Testoni, Matias Endrek, Valentina Cappelletti. Merenda in collaborazione con NaturaSI. Vi ricordate A mille ce n’è? Quelle meravigliose fiabe lette da qualcuno al posto vostro? Ecco cari bambini che se verrete in libreria, troverete attrici e attori bravissimi che vi coinvolgeranno nel magico mondo di fiabe e racconti scritti per voi leggendo al vostro posto.