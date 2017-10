La giostra si rompe in quota, i Vigili del Fuoco salvano i bimbi intrappolati

PONTEDERA - Un guasto a una giostra ha creato alcuni minuti di apprensione oggi alla Fiera di San Luca, a Pontedera (Pisa). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno portato in salvo i bambini che erano rimasti intrappolati all'interno. Il guasto ha riguardato un'attrazione che si chiama ‘Super treno veloce’ che è rimasto bloccato a circa quattro metri d'altezza. A bordo della giostra in quel momento si trovavano 6 bambini e 2 adulti che sono stati fatti scendere dai vigili del fuoco con l'ausilio di scale. Gli occupanti della giostra non hanno subito alcun danno né si sono vissuti momenti di panico. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che si trovavano alla fiera per il consueto presidio di sicurezza sia una squadra giunta dal distaccamento di Cascina.