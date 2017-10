Rapina in tabaccheria, caccia all'uomo che ha aggredito con un coltello il titolare

PISTOIA - Rapina di prima mattina, intorno alle 6:30 di stamani, in una tabaccheria di Pistoia, nella zona dello stadio. Qui, un uomo armato di coltello e con il volto parzialmente travisato, ha aggredito il titolare del negozio, di 72 anni, ferendolo in modo lieve a una mano e al volto e si è fatto consegnare i soldi che erano nella cassa, circa mille euro, per poi darsi alla fuga. Sul posto gli agenti della squadra mobile di Pistoia. Ora si cerca il rapinatore.