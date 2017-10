Nuovo caso meningite nel Fiorentino, è di tipo B

FIRENZE - Non si tratta di meningococco C maè da sierotipo B l'infezione che ha colpito la donna di 79 anni residente a Scarperia e ricoverata nei giorni scorsi all'ospedale di Borgo S. Lorenzo. Lo precisa la Asl spiegando che all'origine della diversa diagnosi una problematica comunicativa interna che non ha comunque reso necessario cambiare la profilassi da parte del dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria nei confronti dei contatti stretti e ravvicinati con il caso. La paziente è sempre ricoverata in area medica e le sue condizioni cliniche sono stabili.