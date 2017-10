Monte dei Paschi, il titolo dopo 10 mesi torna in Piazza Affari

SIENA - Domani Banca Mps tornerà in Borsa. Lo annuncia l'Istituto in una nota, comunicando che Consob ha approvato il prospetto informativo. Il titolo era sospeso dallo scorso 22 dicembre. Per la conversione in bond senior delle azioni di Mps derivanti dalla conversione dei subordinati, il periodo di adesione andrà al 30 ottobre al 17 novembre. Intanto il cda di Mps per l'approvazione della trimestrale slitta dal 27 ottobre al 7 novembre. A comunicarlo è sempre la banca. Per quel che riguarda il capitale sociale, al momento «rimane di ammontare complessivo invariato rispetto a quanto comunicato il 10 agosto 2017, ossia pari a 15.692.799.350,97 di euro, e risulta composto da 1.140.290.072 azioni ordinarie».