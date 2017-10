Eventi a Firenze, ecco cosa fare mercoledì 25 ottobre

FIRENZE – Tanta musica e tanta cultura in questo mercoledì fiorentino. Ecco i nostri consigli per non perdere gli appuntamenti più interessanti.

Musica

Al Teatro Puccini (Via delle Cascine, 41), prima assoluta di Letizia Fuochi con il nuovo disco «Inchiostro». Con Francesco Frank Cusumano (chitarre, tastiera); Federica Fabbri (chitarre); Michele Staino (basso); Claudia Duranti (arpa); Pablo Cancialli (percussioni); Oretta Giunti (batteria, cori) e con la partecipazione di Rio Mezzanino. Biglietti posto unico: intero € 12, ridotto Soci Unicoop Firenze € 10.

Concerti

Margot e Leo Ricotti all’Hard Rock Cafe di Firenze per una serata all’insegna del country blues, dalle 22. Margot scrive, canta e suona il basso fin dall'adolescenza. La sua carriera artistica passa attraverso mondi apparentemente molto distanti fra loro e li avvicina avvolgendoli in un sound raffinato e graffiante allo stesso tempo. La sua esperienza s’incontra con quella di Leonardo Ricotti, chitarrista blues soul e rock da tempo attivo sulla scena musicale fiorentina, ha suonato con Bollani, Steven Tadros e turnisti come Riccardo Onori e Giacomo Castellano. Oggi i due mettono insieme arte e passione in uno spettacolo accattivante dai toni country/blues, rievocando personaggi che hanno fatto la storia del rock americano come Hank Williams, Johnny Cash, Loretta Lynn, Marty Robbins e Jimmy Driftwood. Per l'occasione speciale happy hour al main bar, 50% di sconto su cocktails, birra alla spina Nastro Azzurro, tupelo, nachos e wings.

Cinema Giapponese

Arriva al Cinema Odeon Firenze il nuovo anime giapponese campione di incassi. Un film coraggioso e poetico di una delle rare registe giapponesi, Naoko Yamada, che vede protagonista Shoko Nishimiya, una ragazzina non udente vittima del bullismo. Scritto da Reiko Yoshida, già sceneggiatrice de «La Ricompensa del Gatto», il film è stato diretto da Naoko Yamada presso lo studio Kyoto Animation, uno dei più quotati nel panorama dell’animazione giapponese, già produttore di numerose serie televisive e lungometraggi di culto. Dopo essersi posizionato come uno dei maggiori incassi della scorsa stagione cinematografica giapponese con oltre 20 milioni di dollari raccolti al botteghino, il film è stato presentato con successo anche al Future Film Festival 2017 e ha esordito due weekend fa in Cina raccogliendo quasi 5 milioni di dollari al box office. Il film è in versione italiana. Biglietto: euro 10.

Musica classica

Al Museo Marino Marini (Piazza San Pancrazio Firenze) «La danza delle forme: Marino Marini incontra Igor Stravinski». Un racconto di Luca Scarlini. Al pianoforte: Antonio Artese. Musiche di Igor Stravinskij. Marino Marini incontra nel 1951 Igor Stravinskij a New York, al momento della mostra presso la prestigiosa galleria Curt Valentin. Nasce una amicizia destinata a durare una vita, segnata da un ritratto del compositore russo, che suscita il suo entusiasmo. Il legame con il teatro, da cui l'artista di Pistoia, trae il suo vasto repertorio di clown e saltimbanchi, immagini della esistenza, si incontra poi una sola volta con il palcoscenico, nel 1972 alla Scala, a un anno dalla morte del compositore, con una inventiva edizione de La sagra della primavera, unica proposta accettata da Marini di una collaborazione con il palcoscenico, dopo aver rifiutato di firmare progetto con amici e estimatori, come Mauro Bolognini e Aurel M. Milloss. Nel segno di Stravinskij, e delle sue musiche per pianoforte, è quindi questo racconto, che narra anche degli incontri con Samuel Barber, altrettanto dedicatario di un ritratto di Marini.