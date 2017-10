15enne ha una crisi respiratoria gravissima dopo aver bevuto un succo di frutta. Salvato per miracolo

AREZZO - Gravissimo a causa di uno shock anafilattico, con stato di male asmatico, per aver bevuto, a sua insaputa, un succo di frutta contenente latte vaccino al quale è allergico, un 15enne è stato salvato all'ospedale San Donato di Arezzo grazie all'utilizzo del sistema Mirus, uno strumento innovativo donato dal Calcit al reparto di rianimazione, per sottoporre a anestesia i pazienti con il gas inalatorio, senza iniettare sostanze nell'organismo. Il gas, si spiega dall'Azienda sanitaria che ha reso noto la notizia, ha «un'azione dilatatoria dei bronchi» e così «piano piano» i polmoni del ragazzo «hanno ripreso a funzionare» ed è stato poi possibile estubarlo. Il quindicenne è tuttora ricoverato, in pediatria, dove dovrà rimanere ancora qualche giorno «ma le sue condizioni sono rassicuranti». I fatti risalgono al 18 ottobre scorso.