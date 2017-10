Trovato stamattina un cadavere sulla scogliera a Piombino

PIOMBINO - Il cadavere di un uomo di 36 anni, residente a Piombino, è stato trovato stamani sulla scogliera sotto piazza Bovio a Piombino. L'uomo, secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, sarebbe caduto sulle rocce sottostanti via del Popolo, probabilmente in modo accidentale, finendo sulla battigia sotto la piazza. Il cadavere presenta una frattura al polso e una ferita alla nuca. Il ritrovamento è avvenuto alle 7:40 di stamani e sul posto, oltre a carabinieri e polizia, sono intervenuti i volontari del 118. Si attendono gli esami per stabilire le cause della morte.