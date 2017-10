Prostituzione a Prato, sequestrati 14 'posti letto'

PRATO - Un appartamento utilizzato per attività di affittacamere abusivo e prostituzione con 14 posti letto è stato sequestrato dagli agenti della polizia municipale, che hanno individuato un'abitazione in via Pistoiese - nel cuore della Chinatown pretese - affittata da una orientale. Al momento del controllo gli agenti hanno trovato nelle stanze altre donne di nazionalità cinese in abiti succinti, oltre a numerosi prodotti tali da far presumere una attività di prostituzione. Sono in corso ulteriori indagini per valutare la posizione sia della conduttrice dell'immobile, al momento irreperibile, sia dei proprietari.