L'auto va fuori strada muore ragazza di 17 anni, 3 i feriti

PORTOFERRAIO - Una ragazza di 17 anni di Portoferraio (Livorno) è morta in seguito a un incidente stradale all'isola d'Elba, sulla provinciale che collega Portoferraio a Porto Azzurro, in località Valdana, dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme ad altri tre amici, due ragazzi e un'altra ragazza tutti rimasti feriti ma non in condizioni particolarmente gravi, è uscita di strada finendo in un uliveto. La ragazza è praticamente morta sul colpo per le ferite riportate nell'impatto, nonostante tutti i tentativi di rianimazione. L'auto, condotta da uno dei due ragazzi è uscita di strada perdendo il controllo per cause ancora al vaglio della polizia, che è intervenuta sul posto insieme ai carabinieri. Sul posto anche quattro ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.