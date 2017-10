Uomo muore carbonizzato nel suo appartamento. Colpa di un braciere per le castagne

PISTOIA - Il cadavere semi-carbonizzato di un uomo di 48 anni, è stato trovato all'interno dell'appartamento dove viveva da solo nel centro di Quarrata (Pistoia). Nell'appartamento si era sviluppato un incendio, ma nessuno dei vicini se ne era accorto. La scoperta è stata fatta dalla ex moglie che era passata a trovarlo dopo averlo inutilmente cercato al telefono per diverso tempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto ad avvisare il pubblico ministero di turno, Luigi Boccia. L'uomo, da una prima ricostruzione dell'accaduto, avrebbe acceso accanto al letto, la sera prima, un improvvisato braciere per arrostire delle castagne, fatto con un tetrapak usato. Le esalazioni della confezione che si è fusa e che hanno impregnato tutti gli ambienti della casa, gli hanno fatto perdere probabilmente i sensi e il 48enne sarebbe caduto sul fuoco che ha carbonizzato poi tutta la parte inferiore del corpo.