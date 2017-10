Mostre: le foto di Francesca Piqueras e i relitti industriali al Palazzo Ducale di Massa

MASSA CARRARA – Il Palazzo Ducale di Massa, dal 28 ottobre 2017, ospita Francesca Piqueras, artista italo-peruviana- francese, con ventotto fotografie, che rappresentano gli 'abbandoni' industriali dell'uomo, relitti di ferro presenti in tutto il mondo. Un viaggio che va dall'Argentina, alla Scozia fino in Siberia, raccontando il mondo industriale in decadimento: piattaforme petrolifere, navi, cumuli di ferro e ruggine, che si stagliano su cieli luminosi e nei mari brillanti. «Siamo noi – ha dichiarato l'artista – mostruosi e bellissimi. Le mie foto sono il risultato di disastri mondiali, diventati sculture per un estetismo industriale a cui non siamo abituati». La mostra rimarrà aperta fino al 26 novembre 2017, dal martedì al sabato, dalle ore 17:00 alle 20:00.