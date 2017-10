Mentre stanno cenando in casa, i ladri entrano tranquilli e rubano 15 mila euro di gioielli

FIRENZE - Furto di gioielli in una villa sulle colline di Firenze mentre i proprietari stavano cenando in casa. E' accaduto ieri sera poco dopo le 20:00. Quindicimila euro il valore del bottino, tra cui anelli con pietre preziose, collane in oro e di perle, che i ladri sono riusciti a portare via dopo aver messo a soqquadro le camere al terzo piano mentre i proprietari, due anziani coniugi, stavano cenando al pianoterra. Le vittime si sono accorte di quello che stava accadendo solo quando i malviventi hanno aperto una porta che collega la loro abitazione a quella della figlia, facendo scattare un allarme sonoro. I ladri sono scappati passando da una finestra della mansarda della villa, la stessa dalla quale erano entrati, e poi calandosi nel giardino sul retro.