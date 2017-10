Pistoia, non solo libri ma anche opere d'arte in prestito

PISTOIA - Non solo libri, ma anche opere di artisti contemporanei potranno essere chieste in prestito alla biblioteca San Giorgio di Pistoia. Ogni opera è stata incorniciata e sarà inserita nel catalogo della biblioteca, come già tutti i documenti che vengono dati in prestito, a disposizione di tutti coloro che vorranno appenderla alle pareti di casa. L'Artoteca (così si chiama la nuova sezione della biblioteca che accoglierà le opere d'arte destinate al prestito) permetterà ai cittadini non soltanto di ammirare l'opera originale di un artista pistoiese direttamente a casa propria, ma avrà anche l'effetto di valorizzare la generosità degli artisti stessi, che permetteranno anche a chi non può spendere denaro nell'acquisto di un pezzo d'arte, di godere di una piccola testimonianza di bellezza. Il prestito delle opere d'arte è riservato agli utenti maggiorenni in regola col prestito ordinario ed è limitato a una sola opera alla volta, che potrà essere trattenuta per un massimo di 60 giorni.