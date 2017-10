Pugno alla testa per una lite, è in gravi condizioni in ospedale Santa Maria Nuova

FIRENZE - Un uomo di 38 anni, originario dell'Honduras, è ricoverato in gravi condizioni nella Rianimazione dell'ospedale di Santa Maria Nuova, a Firenze, dopo essere stato colpito con un pugno in testa nel corso di una lite. L'episodio, su cui indaga la polizia, è avvenuto la notte scorsa poco prima della mezzanotte in un pub di piazza del Mercato Centrale, a Firenze. La polizia è stata avvisata circa tre ore dopo il fatto, intorno alle 3:00, dai sanitari dell'ospedale dove l'uomo era stato trasportato privo di conoscenza. In base alle testimonianze raccolte dagli agenti, a colpire l'uomo sarebbe stato un uomo di carnagione chiara, al momento non identificato. Il colpo avrebbe raggiunto il 38enne alla testa, provocandogli un forte trauma cranico.