Traghetto urta una banchina a Portoferraio, un ferito. La Capitaneria apre un'inchiesta

PORTOFERRAIO - Un traghetto della linea Toremar proveniente da Piombino, il Rio Marina Bella, ha urtato ieri sera una banchina del porto di Portoferraio (Livorno) durante la manovra di attracco, e una passeggera che si trovava a bordo, per il contraccolpo è caduta sbattendo la testa e procurandosi anche una sospetta frattura del malleolo. L'incidente è accaduto verso le 21:30, quando per cause ancorai n via di accertamento da parte della Capitaneria di Portoferraio, che ha aperto un'inchiesta proprio per verificare e ricostruire la dinamica del fatto, il traghetto ha urtato in manovra lo spigolo di una banchina, danneggiando anche il molo. A seguito dell'urto - a bordo c'erano 151 persone e 50 mezzi - la donna è caduta ed è rimasta ferita. Subito soccorsa da un'ambulanza del 118 è stata quindi trasportata all'ospedale di Portoferraio.