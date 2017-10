Traghetti, Moby apre le prenotazioni per il 2018

MILANO - Moby apre le prenotazioni per la stagione 2018 da e per la Sardegna. Lo ha reso noto la stessa compagnia, precisando che è già possibile prenotare per il 2018 sui collegamenti da Livorno, Genova e Piombino. La Livorno-Olbia (operativa tutto l'anno e tutti i giorni con corse notturne, vedrà un incremento dei collegamenti grazie a corse diurne. Dal 31 maggio le traversate di giorno diverranno quotidiane, come le notturne. Per il 2018 il collegamento Genova-Olbia sarà operativo dal 15 maggio al 29 ottobre, con un incremento delle corse previsto nei fine settimana di alta stagione grazie a partenze mattutine. Dal 31 maggio e fino al 16 settembre sarà operativa anche la tratta Piombino-Olbia (andata pomeridiana e ritorno mattutino). A garantire i collegamenti le quattro navi della flotta: Moby Aki, Moby Wonder, Moby Drea e Moby Otta.