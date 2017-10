Viaggi sul treno d'epoca da Siena e Grosseto alla scoperta del tartufo

FIRENZE - Sarà possibile viaggiare da Siena e Grosseto su un convoglio d'epoca, sospinto da una locomotiva a vapore e immersi nella natura, per raggiungere la Mostra Mercato dedicata al tartufo bianco delle Crete Senesi. L'appuntamento è per i weekend dell'11-12 e 18-19 novembre. Nei due fine settimana della mostra dedicata al 'Diamante bianco', il trasferimento fino a San Giovanni d'Asso diventerà un viaggio indietro nel tempo. La linea, una volta, era la via 'veloce' che portava ai paesi sperduti fra le Crete senesi, fino alle pendici del monte Amiata, collegandoli a Siena e Grosseto. Oggi la 'Asciano - Monte Antico' è diventata la ferrovia simbolo di un nuovo turismo slow per riscoprire le emozioni di viaggiare a bordo di un treno a vapore immersi in paesaggi incontaminati. Insieme al tartufo bianco delle Crete Senesi, i visitatori potranno conoscere e apprezzare le altre grandi eccellenze come l'olio extravergine di oliva, il formaggio pecorino, il vino della Doc Orcia, il Brunello di Montalcino, il miele.