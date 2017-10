Guida senza patente, 5.000 euro multa a lui e 1.000 al proprietario dell'auto

GROSSETO - I carabinieri della Compagnia di Pitigliano, durante i controlli per il contrasto alle violazioni stradali, hanno multato con seimila euro e sequestrato un veicolo a due cittadini stranieri, per guida senza patente e incauto affidamento di veicolo. Una pattuglia ha fermato un venticinquenne di origini nordafricane, che era alla guida della Golf di un suo connazionale. Il conducente dell'autovettura ha tentato di giustificarsi dicendo che non aveva con sé la patente e che non era certo la prima volta che guidava. Ma i carabinieri hanno voluto approfondire la posizione dello straniero e, tramite il controllo istantaneo alla banca dati della motorizzazione civile, hanno scoperto che il conducente del veicolo non aveva mai sostenuto gli esami per ottenere la patente e non poteva quindi guidare. L'automobilista improvvisato si è beccato una multa di cinquemila euro, e il suo amico, proprietario del mezzo è stato sanzionato con una multa di mille euro e il sequestro del mezzo per 3 mesi.