Firenze, la Basilica di Santa Croce finalmente riaprirà il 5 novembre

FIRENZE - Riaprirà domenica 5 novembre, con regolare orario festivo e feriale, la basilica di Santa Croce a Firenze chiusa dopo la morte di Daniel Testor Schnell, il turista spagnolo di 52 anni deceduto lo scorso 19 ottobre. L'uomo venne colpito da un peduccio in pietra serena staccatosi da un'altezza di 30 metri nella navata destra della basilica. Sempre domenica riaprirà l'intero complesso monumentale la cui chiusura temporanea era stata disposta al fine di porre in essere, «in via precauzionale e a tutela dell'immagine della Basilica stessa», spiega una nota dell'Opera di Santa Croce, «un'ampia verifica delle condizioni di sicurezza degli spazi, affidata a professionisti specializzati».