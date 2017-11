Vicenda Villa Massoni, il presunto investitore era confuso e sotto shock

MASSA - «La Procura sta provvedendo alla nomina di un altro custode giudiziario per Villa Massoni, che rimane sotto sequestro»: così il procuratore di Massa Carrara Aldo Giubilaro, che il giorno dopo l'omicidio di Piero Casonato conferma «la situazione di contrasto tra i due fratelli per la gestione dell'immobile, acutizzata in queste settimane dal processo che i due stavano affrontando». Marco e Piero Casonato - il primo ieri sera avrebbe ucciso il fratello investendolo con la sua auto nel parco della villa - erano infatti stati accusati dalla Procura di danneggiamento di edificio storico-artistico sottoposto a vincolo. Il processo a loro carico era iniziato lo scorso 4 ottobre. «Il professor Marco Casonato era sotto choc, molto confuso e provato, non aveva realizzato neanche che il fratello fosse morto», ha detto Walter Matarocci, avvocato difensore di Marco Casonato. «Sulla dinamica è ancora tutto da chiarire – aggiunge Matarocci – aspettiamo l'autopsia».