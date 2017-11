Muore a 29 anni accanto al fidanzato che dorme

PRATO - Una giovane donna, 29 anni, è stata trovata senza vita dal fidanzato che dormiva al suo fianco in un'abitazione a Prato. L'uomo ha raccontato di essersi svegliato intorno alle 8:00. Subito si è accorto che la donna non dava segni di vita. Il medico del 118, chiamato dall'uomo, al suo arrivo non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sembra per cause naturali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale inviato dal magistrato di turno: secondo le prime informazioni il decesso sarebbe la conseguenza di un malore che ha causato un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata trasportata all'obitorio e sarà sottoposta quasi certamente a esame autoptico per stabilire con maggiore certezza le cause della morte.