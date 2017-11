Messa con sorpresa: cittadini evacuati con urgenza a causa di un fulmine

CAVRIGLIA - Un fulmine è caduto sul campanile della chiesa mentre si stava celebrando la messa e i fedeli sono stati evacuati. E' successo questa mattina a Castelnuovo dei Sabbioni nel comune di Cavriglia (Arezzo) durante un fortissimo nubifragio che ha colpito il Valdarno. Il paese è rimasto senza corrente elettrica.

Fuoco e black out

La scarica del fulmine si è riversata sulla centralina Enel, che ha preso fuoco causando il black out. I fedeli che assistevano alla celebrazione sono stati fatti uscire, anche se la struttura ha riportato solo lievi danni. Sul posto i vigili del fuoco e tecnici dell'Enel che hanno lavorato per il ripristino della corrente. Per i fulmini si sono anche verificati ritardi sulla linea ferroviaria Firenze-Faenza. La società del Gruppo ENEL che gestisce la rete di distribuzione elettrica, ha successivamente precisato che «non vi è stato alcun incendio alla centralina Enel».