Carceri: nelle celle ci sono ancora 60 bimbi con meno di 3 anni. Cresce il sovraffollamento

FIRENZE - Cresce ancora l'affollamento nelle carceri con un tasso, secondo gli ultimi dati riferiti al 31 ottobre scorso, che ha raggiunto il 114,7%. I picchi in Puglia (145%) e Lombardia (135%). Lo rileva l'Osservatorio sulla detenzione dell'associazione Antigone, che si batte per i diritti in carcere. I cinque istituti penitenziari più affollati risultano essere: Latina (196,1%), Larino (195,3%), Como (192,6%), Lodi (188,9%) e Grosseto (186,7%). Il tasso di detenuti stranieri è del 34,3% sull'intera popolazione carceraria. I cinque istituti con più stranieri sono: Lode Mamone (76,4%), Arbus 'Is Arenas' (74,1%), Trento 'Spini di Gardolo' (71,7%), Bolzano (71,1%), Rovigo (68,9%). Anche nel mese di ottobre, conclude Antigone, sono stati 60 i bambini con meno di tre anni reclusi con le loro 52 madri nelle carceri italiane.