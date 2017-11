Richard Ginori, i lavoratori occupano la fabbrica

FIRENZE - I lavoratori della Richard Ginori, stamane riuniti in assemblea, hanno votato per lo sciopero di otto ore e per l'occupazione dello stabilimento per la giornata di oggi. Il motivo dell'iniziativa è, spiega una nota del sindacato, «chiedere con forza che si realizzi il piano di rilancio promesso dall'azienda a cominciare dall'acquisizione dei terreni». Si attendono sviluppi.