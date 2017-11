Controlli polstrada in tutta la regione, già 61 patenti ritirate

FIRENZE - E' di 61 patenti e 49 carte di circolazione ritirate, per complessivi 4.975 punti decurtati, il bilancio di controlli sulla sicurezza stradale, per contrastare le condotte di guida pericolose tra distrazioni al volante, uso di droghe e alcool, effettuati dalla polstrada della Toscana lo scorso fine settimana lungo varie arterie della regione, in particolare ai caselli autostradali di Prato e Arezzo.

1300 persone identificate

Le persone identificate sono state 1.300, con 1.003 veicoli controllati. Nei controlli impiegati 550 equipaggi della polizia stradale, supportati da uffici mobili, nonché auto e moto civetta. In particolare, si spiega in una nota, tra gli automobilisti controllati, 32 avevano bevuto troppo e 4 erano sotto l'effetto di droghe, 108 guidavano senza cinture di sicurezza mentre altri 82 sono stati sorpresi al volante mentre utilizzavano il cellulare.