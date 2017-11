Treno Alta velocità svia i binari a Firenze, non ci sarebbero feriti

FIRENZE - Un treno dell'Alta velocità di Trenitalia, un Freccia Argento Roma-Bergamo, è sviato dai binari nei pressi della stazione ferroviaria di Firenze Castello. Lo sviamento ha riguardato la penultima vettura: avrebbe ceduto il carrello. appreso al momento non risultano feriti. Rfi spiega che non c'è stata «nessuna conseguenza per i passeggeri». Sul posto Polfer, personale delle Fs e vigili del fuoco. Sulla dinamica, secondo quanto appreso, avrebbe ceduto il carrello della penultima carrozza, che comunque è rimasta in assetto verticale. La circolazione ferroviaria, informa Rfi, risulta «rallentata nel nodo di Firenze, sulla tratta Firenze-Bologna. Attualmente i treni percorrono itinerari alternativi. Lo svio è avvenuto alle 11:10 circa di stamane».