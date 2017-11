Ladri entrano in un'abitazione e svaligiano la cassaforte. Bottino da 40mila euro

FIRENZE - Furto da 40 mila euro in un'abitazione di via Baldesi, nella zona di Campo di Marte a Firenze. I ladri, approfittando dell'assenza della proprietaria, hanno divelto l'inferriata a protezione di una porta finestra, e una volta sfondata la vetrata sono entrati nell'abitazione. Con l'aiuto di un flessibile hanno aperto una cassaforte, che hanno svuotato portando via numerosi gioielli in oro e pietre preziose. Sul posto sono intervenuti agenti della squadra volante e la scientifica della polizia.