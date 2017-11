Allarme gas allo Iot, forse colpa dei lavori

FIRENZE - L'odore di gas avvertito nelle sale operatorie del complesso ospedaliero dell'Iot (Presidio Ospedaliero Firenze Centro Piero Palagi), in viale Michelangelo a Firenze, e nella sala operativa del 118, ha fatto scattare l'allarme. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto, poco dopo le 18:00, con una squadra operativa e il nucleo Nbcr (Nucleare batteriologico chimico e radiologico). I controlli, nessun danno è stato registrato alle persone, non hanno segnalato particolari problemi: l'origine del gas sarebbe probabilmente da far risalire ai lavori di impermeabilizzazione in corso sul tetto del complesso nei pressi di una colonna di aspirazione della sala operatoria dove, comunque, in quel momento non era in corso alcuna attività.