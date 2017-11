Ius soli, proteste degli studenti per il dibattito con Santanché-Ermini

FIRENZE - Un gruppo di studenti universitari appartenenti al collettivo politico di sinistra hanno inscenato una manifestazione davanti all'edificio del polo di scienze sociali dell'Università di Firenze dove in mattinata è previsto un incontro con Daniela Santanché (Forza Italia) e David Ermini (Pd). L'iniziativa per parlare dello Ius soli è organizzata dagli studenti di centrodestra. I manifestanti, tenuti a distanza dalle forze dell'ordine, hanno acceso alcuni fumogeni e gridano slogan contro il fascismo e contro la polizia. Contestano soprattutto la presenza di esponenti di partiti politici all'interno dell'Università. «Chi professa odio, razzismo e guerra non è il benvenuto», si legge su uno striscione.