Litiga con l'ex moglie e si porta via figlio di 8 mesi. Scomparsi ormai da 30 ore, lui era ubriaco

FIRENZE - Ha litigato con la ex compagna, mente si trovava nell'abitazione di lei a Firenze, e al culmine della lite l'uomo, peruviano, è fuggito via portando con sé il loro figlioletto di 8 mesi. L'episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. La donna, anche lei del Perù, ha avvisato la polizia. Al momento sono in corso le ricerche, ma secondo quanto appreso dell'uomo e del figlioletto non si avrebbero notizie dal momento dell'allontanamento dalla casa, avvenuto oltre 30 ore fa. Secondo il racconto della donna, al momento dell'allontanamento, l'ex compagno sarebbe stato ubriaco. In passato lei lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia.