Maltempo, neve e vento: in Toscana scatta l'allerta arancione

FIRENZE - Allerta arancione su gran parte della Toscana dalle 8 alla mezzanotte di oggi, lunedì 13 novembre, per neve e vento forte. Lo ha comunicato la Protezione civile regionale che ha diramato un'allerta con codice arancione in sei delle 24 aree in cui è divisa la Toscana per neve e in 11 aree per vento forte. La Toscana sarà infatti interessata da un marcato peggioramento per l'ingresso di aria molto fredda da Nord. Sono attese precipitazioni ovunque, ma le criticità maggiori saranno per la neve, prevista anche a quote collinari, e per il forte vento da nord.

Accumuli superiori a 30 centimetri

A partire dalle 8 di questa mattina sarà in vigore un'allerta arancione per nevicate abbondanti sugli Appennini fiorentino, aretino e pistoiese. Sono previsti accumuli anche superiori a 30 centimetri attorno a 500-600 metri di quota sull'alto Mugello, l'alta Val Tiberina e sui restanti versanti che si affacciano sull'Emilia-Romagna. In giallo anche le restanti zone appenniniche e limitrofe, le Apuane, il volterrano e l'amiatino, dove però gli accumuli risulteranno inferiori a 5-10 centimetri. Non sono previste nevicate in pianura.

Raffiche fortissime di vento

Sempre dalle 8, allerta arancione su tutta la regione per venti da nord anche molto forti. Saranno possibili raffiche anche di 80 - 100 chilometri orari, in particolare allo sbocco delle valli appenniniche e sulle colline. Raffiche anche superiori a 100 chilometri orari saranno possibili sui crinali appenninici, nelle zone costiere e sull'Arcipelago, dove, per la minor vulnerabilità, l'allerta sarà gialla anziché arancione. Raffiche molto forti da nord sono comunque possibili su tutta la regione. Allerta gialla anche per mareggiate dalla serata di oggi e fino alla mattinata di domani sull'Arcipelago a nord dell'Elba, e sulla costa pisano-livornese.(Segue)

Previsti fenomeni pericolosi

L'avviso è di prestare massima attenzione: per vento con criticità arancione sono previsti fenomeni pericolosi per l'incolumità delle persone, sono possibili rotture di rami e caduta di alberi, caduta di tegole e cornicioni, danni alle strutture provvisorie ed in maniera isolata agli edifici, con trasporto di materiale vario. Sono possibili problemi alla circolazione stradale in particolare su viadotti e ponti, con interruzione della viabilità e disagi a causa di ritardi o cancellazioni dei collegamenti terrestri, ferroviari, aerei e marittimi. Sono infine possibili danneggiamenti alle reti aeree di distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) con interruzioni dei servizi.