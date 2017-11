Lo invita nell'orto e poi lo uccide con 3 colpi di fucile

GROSSETO - Lo ha invitato nel suo orto, a Scarlino (Grosseto), per chiarire una vecchia faccenda legata a un credito mai riscosso. Ma poi gli ha sparato tre colpi di fucile, due al petto e uno in testa, uccidendolo all'istante. Dopo di che si è consegnato ai carabinieri. Il presunto omicida si trova adesso nella caserma dei carabinieri di Follonica. L'uomo rimasto ucciso si chiamava Alessandro Toffoli, 58 anni di Follonica, impiegato nell'Enel. Pare che all'origine dell'omicidio ci siano problemi legati ad affari immobiliari. L'uomo che ha confessato l'omicidio per un vecchio credito mai saldato si chiama Antonio Esposito, un muratore di 70 anni, originario di Napoli ma residente a Scarlino.