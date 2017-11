Guidava fumando uno spinello, fermata confessa di essere una 'coltivatrice'

FIRENZE - E' stata bloccata dai carabinieri di Figline Valdarno mentre guidava fumando uno spinello. La donna, una 32enne di Figline Valdarno, apicoltrice e agronoma, è stata denunciata per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana. I militari, durante un servizio di pattugliamento eseguito nell'ambito dell'operazione 'Periferie Sicure', in località Incisa, hanno notato che la ragazza, incrociandoli alla guida della propria Volkswagen Golf, si è affrettata a gettare la sigaretta che stava fumando all'interno dell'abitacolo. Il comportamento sospetto ha indotto i militari a fermarla appurando che la donna, in realtà, stava fumando uno spinello (tabacco e marijuana). Durante il controllo, i militari hanno trovato un contenitore pieno di frammenti della medesima sostanza stupefacente che la donna teneva in tasca, e nella sua abitazione altra marijuana che, come dichiarato da lei stessa, era frutto di una coltivazione indoor.