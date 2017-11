A Firenze alla Galleria ZetaEffe ci sarà una mostra su Enrico Baj

FIRENZE - Sarà inaugurata il 18 novembre alla Galleria ZetaEffe di Firenze la mostra 'Enrico Baj: Le macchine del tempo - Tribù Guermantes Tuberie'. L'esposizione, curata da Angela Sanna in collaborazione con Roberta Cerini Baj, sarà visitabile fino al 15 gennaio 2018. Con questo evento, spiega una nota, la Galleria ZetaEffe rende omaggio a un protagonista indiscusso dell'arte italiana del secondo '900 portando per la prima volta a Firenze una ricca selezione di sculture e collage realizzati dall'artista durante l'ultimo decennio di attività. Attraverso un itinerario che vuole rispecchiare l'inesausta creatività di Baj, la mostra focalizza, in modo particolare, quattro cicli di lavori compiuti tra il 1993 e il 2003: le 'Maschere', i 'Totem', i 'Guermantes', le 'Opere idrauliche'.