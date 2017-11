Spray urticante in discoteca a Firenze, 6 i feriti

FIRENZE - E' di sei feriti, nessuno di loro è grave, il bilancio di un fuggi fuggi avvenuto la notte scorsa in una nota discoteca fiorentina in via Palazzuolo, dove, poco prima delle 2:00, era stato dato l'ordine di evacuazione. All'interno del locale era stata diffuso uno spray poi rivelatosi una sostanza al peperoncino. Tra i giovani presenti si è creata un po' di paura e nella calca verso l'uscita sei di loro sono rimasti feriti o contusi: due sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Careggi, e gli altri trasferiti anche negli altri pronto soccorsi fiorentini. Sul posto le volanti della polizia e il 118 che ha inviato un'automedica e sei autoambulanze. Un episodio analogo si era verificato, nella stessa discoteca, appena l'11 novembre scorso: evacuate in quell'occasione 300 le persone, alcune delle quali poi soccorse per problemi respiratori.