Nasce il Distretto rurale del Chianti classico per favorire l'integrazione economica e rurale

TOSCANA – Favorire l'integrazione economica e sociale, culturale e turistica, nel rispetto della conservazione e riproduzione degli equilibri naturali, e arrivare a una programmazione condivisa degli interventi: con questi obiettivi nasce il Distretto rurale del Chianti, previsto da un'apposita legge regionale, che si pone come referente del territorio di produzione del Gallo Nero, e punto di riferimento per le politiche di sviluppo.

In base a uno specifico accordo, spiega una nota, il Distretto coinvolge i Comuni di Barberino Val d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Greve in Chianti, Radda in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano Val di Pesa, insieme al Consorzio vino Chianti Classico, al Consorzio Olio Dop Chianti classico e alla Fondazione per la tutela del territorio. La governance sarà ripartita tra due organi, secondo quanto stabilito dalla legge regionale: l'assemblea di distretto (a partecipazione aperta) e l'associazione di distretto.

Il progetto

Il primo atto di questi due soggetti sarà quello di elaborare un progetto economico-territoriale che guardi ai prossimi cinque anni, con una particolare attenzione ai temi di natura ambientale, urbanistica e paesaggistica.

«Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto – sottolinea il presidente del consorzio del Chianti classico Sergio Zingarelli – Per la prima volta sul nostro territorio si attiva un'interazione tra soggetti pubblici e privati che costituirà il volano per attrarre investimenti e promuovere la qualità del nostro territorio. Obiettivo comune dei partecipanti al Distretto è favorire l'integrazione economica e sociale, culturale e turistica, nel rispetto della conservazione degli equilibri naturali e arrivare a una programmazione condivisa degli interventi».