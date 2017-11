Opera di Leonardo venduta al prezzo record di 450 milioni dollari

NEW YORK - Leonardo dei primati: il 'Salvador Mundi' del maestro da Vinci offerto da Christie's nelle aste di autunno è stato venduto per 450 milioni di dollari (400 esclusi i diritti d'asta). Il Leonardo, esposto l'ultima volta alla National Gallery di Londra prima del tour organizzato da Christie's, era stato messo in vendita assieme alle '60 Ultima Cena' di Andy Warhol, battuto per 56 milioni di dollari senza i diritti d'asta. Un'accoppiata inusuale per un'asta di arte moderna e contemporanea. 'Salvador Mundi' è diventato così l'opera d'arte più costosa della storia. Finora il primato apparteneva ai 300 milioni di dollari pagati per 'Interchange' di Willem De Kooning, passato di mano nel settembre 2015.