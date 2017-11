Rubava le offerte in basilica S. Nicola con una calamita

BARI - Un uomo di 61 anni, barese, da cinque anni addetto ai servizi della Basilica di San Nicola, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri mentre rubava i soldi lasciati dai devoti nelle cassette delle offerte all'interno dell'area presbiterale della Cripta della chiesa. Ieri pomeriggio, approfittato del fatto che in basilica c'erano pochi fedeli a causa della giornata piovosa, l'uomo ha aperto con le chiavi il cancello che protegge la tomba che raccoglie le reliquie del santo e ha introdotto nella cassetta delle offerte un cavo di acciaio alla cui estremità aveva posto una calamita estraendo così le monete. Tra i pochi fedeli presenti c'era però, insieme con la sua famiglia, un carabiniere della stazione di Poggibonsi (Siena), in quel momento non in servizio, che stava visitando la Basilica e che si è accorto di quanto stava accadendo: ha bloccato l'uomo arrestandolo poi con il supporto di colleghi del 112. L'uomo è ora ai domiciliari.