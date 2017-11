Gabbani, esce oggi Magellano Special Edition. La prima tappa a Firenze

FIRENZE - Francesco Gabbani sceglie Firenze per la prima tappa del Magellano Instore Tour: il 17 novembre alle 17:00 il cantante, all'Hard rock cafè, incontrerà i fan e firmerà le copie di 'Magellano Special Edition', il doppio CD in uscita sempre il 17 per Bmg Rights Management che contiene, oltre al disco originale 'Magellano', certificato disco di platino il 16 ottobre scorso, un CD live dal titolo 'Sudore, fiato, cuore', registrato durante l'ultimo tour.

L'instore tour, spiega una nota, «è il capitolo finale di un viaggio e un tour iniziato il 19 giugno da Verona e conclusosi il 30 settembre dopo 44 concerti in giro per l'Italia. Dall'8 dicembre sarà inoltre disponibile, in esclusiva per Amazon, il doppio vinile di 'Sudore, fiato, cuore', mentre il 20 gennaio 2018, al Mandela forum di Firenze, Francesco Gabbani festeggerà tutti i successi ottenuti con un concerto speciale».