Controlli in ditte agroalimentari nel Fiorentino, sequestri dei Carabinieri per olio, formaggi e farmaci

FIRENZE - Sequestri di olio, di formaggio e di farmaci conservati in modo irregolare, oltre a sanzioni amministrative per un totale di circa 10 mila euro. E' questo il bilancio dei controlli sulle aziende dell'agroalimentare avviati dai carabinieri in provincia di Firenze. Complessivamente sono state effettuate verifiche presso 16 ditte, tra cui allevamenti intensivi e caseifici. Secondo quanto spiegato in una nota, i controlli, condotti dai carabinieri forestali e dai militari delle altre articolazioni dell'Arma, rientrano nelle iniziative avviate sul piano nazionale dal Comando generale, dirette alla prevenzione e alla repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari, e «al contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da paesi extra europei». Tra le irregolarità scoperte in provincia di Firenze, il deposito in un caseificio di oltre 70 forme di formaggio prive di etichettatura e indicazioni di tracciabilità.