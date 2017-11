Giornata dei poveri, il vescovo li invita a casa per pranzo

PRATO – Prima, la messa in cattedrale alle 12:00 con gli operatori di carità e le persone che si rivolgono ai centri di ascolto parrocchiale, poi il pranzo a casa del vescovo di Prato, monsignor Franco Agostinelli: in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri istituita da Papa Francesco, la Diocesi di Prato promuove per domenica 19 novembre un momento di preghiera e uno di incontro invitando le persone bisognose - che solitamente si rivolgono alla Caritas e alle altre associazioni caritatevoli - a un grande pranzo nel salone del Palazzo vescovile. Si stima che gli invitati saranno 150. I piatti saranno offerti da ristoratori di Fipe Confcommercio, coinvolta nell'iniziativa che è promossa anche dalla Caritas, a servire giovani delle parrocchie. Il menu prevede sformatino di verdura con fonduta di pecorino e pappa al pomodoro, a seguire crespelle alla fiorentina e spezzatino con verdure di stagione. Per dessert varietà di torte.