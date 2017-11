Allarme bomba nei pressi del Duomo di Firenze

FIRENZE - Un falso allarme bomba è scattato nel pomeriggio vicino al Duomo di Firenze per una valigia abbandonata, che gli artificieri hanno fatto brillare dopo l'evacuazione dei negozi e anche della stessa cattedrale di Santa Maria del Fiore. Isolato dalle forze dell'ordine il lato della piazza impegnata per le operazioni di bonifica. Secondo quanto spiegato dalla polizia, la valigia, di colore rosa e con una ruota rotta, era stata abbandonata accanto a un cestino della spazzatura all'incrocio fra piazza del Duomo e via Ricasoli.