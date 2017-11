Monossido di carbonio, bambini e adulti intossicati a Firenze

FIRENZE - Sei persone, due bambini e quattro adulti, sono rimaste intossicate da monossido di carbonio la notte scorsa a Firenze in una casa di via de' Vespucci, nelle vicinanze del viadotto dell'Indiano. Sono tutti cinesi. Secondo quanto appreso, il 118 ha ricoverato i bambini, un maschio di 3anni e una femmina di 2, all'ospedale pediatrico Meyer, mentre gli adulti sono stati portati all'ospedale di Careggi. Nessuno risulta in gravi condizioni e già in mattinata ci sono state le prime dimissioni. Sul posto polizia e vigili del fuoco che hanno avviato accertamenti tecnici per stabilire le cause delle esalazioni di gas. Tra le ipotesi, il malfunzionamento di una caldaia, che sarebbe stata auto costruita dagli stessi inquilini senza dotarla di un tubo di sfiato che correttamente allontani all'esterno della casa le esalazioni da combustione. I gas perciò hanno saturato le stanze e intossicato i presenti. La caldaia è stata sequestrata su ordine della procura.