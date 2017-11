Sul web la foto di un ragazzo appeso al convoglio della tramvia in movimento

FIRENZE - Una persona, probabilmente un ragazzino, attaccata sul retro dell'ultimo convoglio della tramvia in movimento a Firenze. E' quanto si vede da una foto scattata da un automobilista e pubblicata sui social. Gest, la società di gestione della tramvia, sta svolgendo verifiche e ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri.

Al vaglio le riprese delle telecamere lungo il percorso. In base a una prima ricostruzione della società, si tratterebbe di un ragazzino che potrebbe essersi aggrappato al posteriore del convoglio della tramvia alla fermata Talenti, per poi scendere a quella successiva di piazza Batoni, in direzione stazione. In un post sulla pagina Facebook Gest definisce l'episodio «una bravata che poteva finire male», un gesto «irresponsabile», «stupido», «estremamente pericoloso», «da non ripetere, chiunque se ne accorga ce lo segnali immediatamente». Tra le ipotesi, quella che possa essersi trattato di una prova di coraggio tra adolescenti, fenomeno, spiega Gest, già registrato in altri paesi.