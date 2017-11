Gatti, arriva la Mostra Internazionale. 500 i felini più belli e insoliti partecipanti

PISTOIA - I gatti più belli e insoliti nei giorni 2 e 3 dicembre saranno protagonisti della Mostra Internazionale Felina al Centro fiere La Cattedrale (ex Breda) a Pistoia. Oltre 500 i gatti che, al seguito dei loro proprietari, arriveranno in città da tutta Italia ma anche dalla Svizzera, Polonia, Austria, Spagna e Francia per partecipare all'evento.

Tra le razze che si potranno ammirare ci saranno i famosi Certosini (i gatti dei monasteri francesi Chartreux), i Blu di Russia (i gatti degli Zar), i Bengal (con il favoloso mantello leopardato) gli Sphinx (i gatti nudi, senza pelo), i Maine Coons (i giganti americani) e ancora i Norvegesi delle Foreste, i Ragdolls, i Persiani, gli Esotici, i Siamesi e gli Orientali, oltre ad alcuni simpatici e coccoloni gatti di casa, ai quali sarà riservata una speciale gara. In programma, nel pomeriggio di entrambi i giorni, ci sarà il 'Best in show' con la scelta dei migliori soggetti in assoluto e dei vincitori nelle categorie 'best adulti', 'best cuccioli' e 'best neutri'.