La favola di Pinocchio ora si legge anche in emoji

FIRENZE - La favola di Pinocchio in emoji può essere letta su carta grazie a una grammatica e a un glossario pubblicati dalla casa editrice fiorentina 'Apicelibri'. Il burattino, nonostante il Pinocchio con il naso lungo sia entrato a far parte delle emoji da tempo, è rappresentato con un ragazzo che corre, mentre quando è burattino diventa robot. Ed ancora Geppetto è il buon padre, uomo-cuore, mentre per il grillo parlante gli autori si sono affidati alla critica letteraria che lo descrive come un essere dalla voce gracchiante, simbolo della morale tradizione, cappello da laureato-tromba. «E' il primo esperimento al mondo - spiega Francesca Chiusaroli, docente di Linguistica dei media all'università di Macerata, promotrice del progetto e tra gli autori del volume con Johanna Monti e Federico Sangati - che è riuscito nell'obiettivo di costruire un codice condiviso».